Fenerbahçe-Beşiktaş ve Başakşehir-Galatasaray karşılaşmalarının tarihi ve saati açıklandı

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ve Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının tarihleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), konuya yönelik şu açıklamayı yaptı:
“UEFA tarafından paylaşılan UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre İstanbul Başakşehir FK, Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmalarının günleri belirlenmiştir.
Süper Lig’in 4. hafta müsabakaları sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında oynanacak birinci hafta karşılaşmalarında temsilcimiz Galatasaray’ın çarşamba günü müsabakası olması nedeniyle İstanbul Başakşehir FK müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00’de,
Temsilcimiz Fenerbahçe’nin perşembe günü müsabakasının olması nedeniyle ise Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacaktır.”