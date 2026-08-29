HaberX
AnasayfaSporFenerbahçe-Beşiktaş ve Başakşehir-Galatasaray karşılaşmalarının tarihi ve saati açıklandı

Fenerbahçe-Beşiktaş ve Başakşehir-Galatasaray karşılaşmalarının tarihi ve saati açıklandı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yanı sıra, Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının tarihi belli oldu.

Taksi Şoförüne Yumruk Atarak Öldüren Doktor Tutuklandı
Oluşturan
Eklenme 29.08.2026 - 15:07
Güncellenme 29.08.2026 - 15:07

Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ve Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasının tarihleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), konuya yönelik şu açıklamayı yaptı:

“UEFA tarafından paylaşılan UEFA Şampiyonlar Ligi takvimine göre İstanbul Başakşehir FK, Galatasaray ve Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmalarının günleri belirlenmiştir.

Haber Devam Ediyor
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı
Spor
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli olurken, Galatasaray'ın ilk karşılaşmasını 9 Eylül'de deplasmanda Sporting ile oynayacağı ve Fenerbahçe'nin ise ilk karşılaşmasını 10 Eylül'de evinde Roma ile yapacağı öğrenildi.
Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki son golünü atan İlhan Mansız, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü tahmin etti
Spor
Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki son golünü atan İlhan Mansız, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörünü tahmin etti
Dünya Kupası'na aldığı peş peşe iki yenilgiyle turnuvaya erken veda eden A Milli Takım’da futbolculara ve teknik direktör Montella'ya tepki yağarken, İlhan Mansız ise yeni teknik direktörünün kim olabileceğini açıkladı.

Süper Lig’in 4. hafta müsabakaları sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasında oynanacak birinci hafta karşılaşmalarında temsilcimiz Galatasaray’ın çarşamba günü müsabakası olması nedeniyle İstanbul Başakşehir FK müsabakası 4 Eylül Cuma günü saat 20.00’de,

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin perşembe günü müsabakasının olması nedeniyle ise Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacaktır.”

İlginizi Çekebilir

Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı

53 dakika önce
Spor

Rafael Leao, resmen Galatasaray’da: Resmi açıklama geldi

1 saat önce
Spor

Trabzonspor Başkanı Doğan’dan istifa eden Fatih Tekke ile ilgili açıklama

1 saat önce
Spor

Galatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 saat önce
Spor

Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 5 yıl boyunca İstanbul Park’ta

2 gün önce
Spor

Barcelona, KKTC’deki futbol kampını Rum engeli nedeniyle iptal etti

2 gün önce