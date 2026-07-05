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Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 5 Temmuz Dünya Kupası maçları 

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bugün dünya kupası maçı var mı? İşte 5 Temmuz Dünya Kupası maç takvimi…

Dünya Kupası
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Eklenme 05.07.2026 - 20:29
Güncellenme 05.07.2026 - 20:36
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamalarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna girildi. Haftanın son gününde ekran başına geçmek isteyenler 5 Temmuz Dünya Kupası maçları listesini ve bugün dünya kupası maçı var mı? sorusunun yanıtını araştırıyor.

İşte Bugün Dünya Kupası maçı var mı? (5 Temmuz Pazar)

Dünya Kupası son 16 turu heyecanı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak iki kritik karşılaşmayla devam edecek. Turnuvanın favorilerinden Brezilya bu akşam üst tur için mücadele edecek. 5-6 Temmuz Dünya Kupası maç fikstürü şöyle;

Maç Tarihi Karşılaşma Başlangıç Saati
5 Temmuz Pazar Brezilya – Norveç 23:00
6 Temmuz Pazartesi Meksika – İngiltere 03:00
6 Temmuz Pazartesi Portekiz – İspanya 22:00
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