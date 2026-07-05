Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 5 Temmuz Dünya Kupası maçları 

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamalarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna geçilmiştir.

grup aşamalarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna geçilmiştir. 5 Temmuz Pazar günü Brezilya - Norveç maçı saat 23:00'te oynanacaktır.

- maçı saat 23:00'te oynanacaktır. 6 Temmuz Pazartesi günü ise Meksika - İngiltere ve Portekiz - İspanya maçları sırasıyla saat 03:00 ve 22:00'de gerçekleştirilecektir.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda grup aşamalarının tamamlanmasının ardından son 16 turuna girildi. Haftanın son gününde ekran başına geçmek isteyenler 5 Temmuz Dünya Kupası maçları listesini ve bugün dünya kupası maçı var mı? sorusunun yanıtını araştırıyor.

İşte Bugün Dünya Kupası maçı var mı? (5 Temmuz Pazar)

Dünya Kupası son 16 turu heyecanı 5 Temmuz Pazar günü oynanacak iki kritik karşılaşmayla devam edecek. Turnuvanın favorilerinden Brezilya bu akşam üst tur için mücadele edecek. 5-6 Temmuz Dünya Kupası maç fikstürü şöyle;