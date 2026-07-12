Ahbap Başkanı Haluk Levent neden gözaltına alındı? Haluk Levent açıklama yaptı mı?

Özellikle Türkiye’deki büyük deprem sonrasında sivil toplum faaliyetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Haluk Levent bugün gözaltı haberleriyle gündemde yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali ve siber takip sonrasında Haluk Levent de gözaltına alındı. Bursa’da olduğu anlaşılan ve burada yakalanan ünlü sanatçının yurt dışına çıkış yapmaya çalıştığı iddia edildi. Peki gerçek ne? Haluk Levent neden gözaltına alındı?

Haluk Levent gözaltı gerekçeleri dikkat çekiyor!

Haluk Levent hakkında çok farklı iddialar gündemde yer alırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ilk açıklamalarda yasa dışı organizasyonlara üyelik, dernekler mevzuatına kökten aykırılık ve suç kaynaklı mal varlıklarının illegal yollarla sisteme sokulması (kara para aklama) gibi şüphelerin olduğu belirtildi.

Açıklamalarda en çok dikkat çeken detay ise 2020 ile 2026 tarihleri arasında Alper Çelik’e ait hesaplar üzerinden 990 milyon TL’lik bahis oynandığı, 390 milyon TL paranın kaybedildiği. Ayrıca dernek asistanı olarak bilinen Yeliz Kaya’ya 120 milyon TL’lik para aktarıldığı açıklandı. Bir diğer iddia ise Haluk Levent’in borçlu, Ahbap Derneği’nin ise gayrikabili rücu şeklinde 2 milyon 750 bin TL’lik üç senet.

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Haluk Levent açıklama yaptı mı?

Gündemde yer alan haberler, gözaltı kararı ve milyon liralık işlemler sonrasında gözler Haluk Levent ve AHBAP cephesinden yapılacak açıklamalara çevrildi. Özellikle Kahramanmaraş depremleri sonrasında milyarlarca liralık fon yöneten AHBAP’ta ve son iddialar hakkında Haluk Levent’in bir açıklama yapıp yapmadığını tüm kamuoyu ve bağışçılar büyük bir merakla bekliyor. Ancak adli operasyonun duyulmasının üzerinden saatler geçmesine rağmen ne AHBAP Derneği’nden ne de gözaltındaki sanatçının avukatları vasıtasıyla şahsi kanallarından en ufak bir açıklama yapılmadı.