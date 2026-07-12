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Beşiktaş, Marsilya’dan Quinten Timber’ı istiyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Marsilya'nın futbolcusu Quinten Timber'ı transfer etmek için görüşmelere başlıyor.

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Eklenme 12.07.2026 - 17:36
Güncellenme 12.07.2026 - 17:44
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Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam ederken, uzun bir zamandır gündemindeki Marsilyalı Quinten Timber için tekrar devreye girmeye hazırlanıyor.

QUİNTEN TIMBER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Fotomaç’ın haberine göre, Beşiktaş’ın daha önce de transfer etmek istediği Timber, 2026 kış transfer sezonunda Feyenoord’dan Marsilya’ya transfer olmuştu. Fakat Marsilya’nın ekonomik sorunlar yaşaması nedeniyle pek çok oyuncusunu satışa çıkarması, siyah-beyazlı takımın yeniden Timber için harekete geçmesine yol açtı.

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Siyah-beyazlı yönetimin teknik heyetin de onayladığı Hollandalı orta saha oyuncusunun transfer koşullarını incelediği ve Fransız temsilcisiyle ilk temasları kurmaya hazırlandığı belirtildi.

25 yaşındaki futbolcunun orta sahada savunma ve hücum yönünde forma giydiği siyah-beyazlı takımın transfer listesindeki öncelikli futbolculardan biri olduğu aktarıldı.

QUİNTEN TIMBER KAÇ GOL ATTI?

Geçtiğimiz sezon Feyenoord ve Marsilya’da görev alan Timber, 40 resmi maça çıkarken, 4 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Fransız temsilcisinin ekonomik zorluklar yaşaması nedeniyle Timber’ı satışa çıkarması, siyah-beyazlı takımın elini güçlendirirken, Beşiktaş yönetiminin uygun bir bonservis ücretiyle Timber’ı renklerine bağlamayı amaçladığı öğrenildi.

QUINTEN TIMBER KİMDİR? 

Quinten Timber, 17 Haziran 2001 tarihinde Hollanda’nın Utrecht kentinde dünyaya geldi. Futbola Feyenoord altyapısında başlayan Hollandalı orta saha oyuncusu, ardından Ajax altyapısına geçerek profesyonel kariyerine Jong Ajax’ta başladı.  

Daha sonra Utrecht forması giyen Timber, 2022’de Feyenoord’a transfer oldu. Merkez orta saha başta olmak üzere ön libero ve on numara pozisyonlarında da forma giyen Hollandalı futbolcu, Hollanda Milli Takımı’nın yanı sıra alt yaş kategorilerinde de oynadı.  

Timber, şu an Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’da forma giyiyor.

Hollandalı oyuncunun ikiz kardeşi Jurrien Timber da profesyonel futbolculuk kariyerine devam ediyor. 

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