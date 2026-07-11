Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner neden gözaltına alındı?

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Başkent Ankara’nın en büyük ilçelerinden biri olan Çankaya’da sular durulmuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen geniş kapsamlı adli soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonun merkezindeki isim olan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KKTC dönüşü Hüseyin Can Güner’e gözaltı

Hakkında adli işlem kararı bulunan belediye başkanının yakalanma anına dair detaylar netleşti. Operasyon düğmesine basıldığı esnada şehir dışında olduğu belirlenen Hüseyin Can Güner’in izini süren güvenlik güçleri, havayolu trafiğini takibe aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) kalkan bir uçakla başkente hareket eden Güner, Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı ve burada gözaltına alındı.

Hüseyin Can Güner gözaltı kararı sonrasında ise gözaltı kararının nedenleri merak edilmeye başlandı. Hüseyin Can Güner’in gözaltına alınmasında haksız kazanç ve menfaat sağlamak amacıyla “suç örgütü” kurmak, yönetmek veya üye olmak, belediye işleyişinde yasal olmayan maddi menfaatler sağlamak yani “rüşvet” çarkı oluşturmak, kamu ihalelerine usulsüz müdahalelerde bulunarak “ihaleye fesat karıştırma” suçunu işlemek.