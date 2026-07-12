Haluk Levent’e gözaltı kararı çıkarıldı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 2024 yılı bütçesini TBMM 'ye sunarak görüşmelere başladı.

'ye sunarak görüşmelere başladı. Bütçenin toplam büyüklüğü, geçen yıla göre %15 artışla 1 trilyon TL olarak belirlendi.

olarak belirlendi. Hükümet, bütçenin öncelikli alanlarını sağlık, eğitim ve altyapı yatırımları olarak açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’nin faaliyetleri ve gerçekleştirilen siber/mali süreçlere yönelik başlatılan soruşturma çok yönlü sürerken, soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Harun Levent hakkında gözaltı kararı verdi.

Levent karşılıksız çek, yüzünden aldığı 70 milyon lira tutarındaki adli para cezasından sonra kamuoyuna açıklamalarda bulunmuştu.

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Ahbap’ın şu ana kadar 7 defa denetlendiğine vurgu yapan ünlü şarkıcı, tüm belgelerin İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı’na iletildiğini aktarmıştı. Levent, derneğin en fazla denetlenen sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunun altını çizerken, kamuoyunun bilgi talep etmesinin de doğal olduğunu belirtmişti.

HALUK LEVENT, AHBAP DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ BIRAKTI MI?

Ünlü şarkıcı, süren projelerin yanı sıra yeni denetim sürecinin sona ermesiyle beraber Ahbap Derneği Genel Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı. Levent’in görevi bırakmasının ardından çalışmalarına gönüllü olarak devam edeceği belirtildi.

HALUK LEVENT TUTUKLANDI MI?

Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verilirken, ünlü şarkıcının tutuklanmadığı aktarıldı.

HALUK LEVENT GÖZALTINA ALINDI MI?

Haluk Levent’e yönelik gözaltı kararı çıkmasının ardından ünlü şarkıcının gözaltına alındığı öğrenildi.

HALUK LEVENT’İN SUÇU NE?

Haluk Levent için yöneltilen suçlamaların “dernek kanununa muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” olduğu belirtildi.

HALUK LEVENT BAHİS OYNADI MI?

Ünlü şarkıcının 2020-2026 döneminde 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği tespit edildi. Aynı zamanda, Ahbap Derneği’nin hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı belirlendi.