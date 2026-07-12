LGS tercih tarihleri belli oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar da tercih sürecine odaklandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih tarihlerini duyurdu.

1 /14 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? MEB, LGS tercihlerinin 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

2 /14 LGS'DE NASIL TERCİH YAPILACAK? İyi bir lisede eğitim almak isteyen adaylar, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

3 /14 MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK? Bu kapsamda merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek.

4 /14 LİSELERİN KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU? Ayrıca liselere ayrılan kontenjanlar da netleşti. Buna göre; Anadolu Liselerine 60 bin 886, Fen Liselerine 38 bin 700, Sosyal Bilimler Liselerine 9 bin 210, Anadolu İmam Hatip Liselerine 43 bin 706, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine 46 bin 397 kontenjan ayrıldı.

5 /14 LGS'DE KAÇ TERCİH YAPILACAK? Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

6 /14 MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA NASIL YERLEŞTİRME YAPILACAK? Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler kapsamında yerleştirme yapılacak.

7 /14 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARDA NASIL YERLEŞTİRME YAPILACAK? Öte yandan, sınavla öğrenci alan okullarda ise merkezi sınav puanının eşitliği durumunda yerleştirme sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8. 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta ücretsiz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması durumunda öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

8 /14 YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK? Yerel yerleştirme okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula ücretsiz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı temel alınarak gerçekleştirilecek.

9 /14 DEĞERLENDİRMEDE EŞİTLİK OLURSA NE OLACAK? Değerlendirmede eşitlik olması halinde sırasıyla 8. 7. ve 6. sınıflardaki YBP üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

10 /14 NAKİLLER KAÇ DÖNEM SÜRECEK? LGS yerleştirmelerindeki esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 olacak şekilde okul tercihi yapılabilecek.

11 /14 KAYITLAR HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK? Özel eğitim kurumlarının kayıt işlemlerinin yanı sıra yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim kurumlarının işlem ve kayıtları, ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimine göre 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

12 /14 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB, yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanların 5 Ağustos tarihinde açıklanacağını duyurdu. Buna göre sonuçlar MEB, yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanların 5 Ağustos tarihinde açıklanacağını duyurdu. Buna göre sonuçlar meb.gov.tr adresinden paylaşılacak.

13 /14 NAKİL TERCİH BAŞVURULARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN? Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihlerinde, tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak.