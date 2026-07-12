HaberX
Anasayfa/Gündem/LGS tercih tarihleri belli oldu

LGS tercih tarihleri belli oldu

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca adayı tercih heyecanı sararken, tercih tarihleri de açıklandı.

Oluşturan
Eklenme 12.07.2026 - 15:18
Güncellenme 12.07.2026 - 15:23
Haberi PAYLAŞ

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar da tercih sürecine odaklandı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercih tarihlerini duyurdu.

1/14
LGS tercih tarihleri belli oldu

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MEB, LGS tercihlerinin 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
2/14
LGS tercih tarihleri belli oldu

LGS'DE NASIL TERCİH YAPILACAK?

İyi bir lisede eğitim almak isteyen adaylar, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapacak.
3/14
LGS tercih tarihleri belli oldu

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR KAÇ ÖĞRENCİ ALACAK?

Bu kapsamda merkezi sınavla öğrenci alan okullara toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek.
4/14
LGS tercih tarihleri belli oldu

LİSELERİN KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Ayrıca liselere ayrılan kontenjanlar da netleşti. Buna göre; Anadolu Liselerine 60 bin 886, Fen Liselerine 38 bin 700, Sosyal Bilimler Liselerine 9 bin 210, Anadolu İmam Hatip Liselerine 43 bin 706, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine 46 bin 397 kontenjan ayrıldı.
5/14
LGS tercih tarihleri belli oldu

LGS'DE KAÇ TERCİH YAPILACAK?

Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
6/14
LGS tercih tarihleri belli oldu

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA NASIL YERLEŞTİRME YAPILACAK?

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler kapsamında yerleştirme yapılacak.
7/14
LGS tercih tarihleri belli oldu

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARDA NASIL YERLEŞTİRME YAPILACAK?

Öte yandan, sınavla öğrenci alan okullarda ise merkezi sınav puanının eşitliği durumunda yerleştirme sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8. 7. ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8. sınıfta ücretsiz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması durumunda öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
8/14
LGS tercih tarihleri belli oldu
YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerel yerleştirme okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve okula ücretsiz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı temel alınarak gerçekleştirilecek.
9/14
LGS tercih tarihleri belli oldu
DEĞERLENDİRMEDE EŞİTLİK OLURSA NE OLACAK?
Değerlendirmede eşitlik olması halinde sırasıyla 8. 7. ve 6. sınıflardaki YBP üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.
10/14
LGS tercih tarihleri belli oldu
NAKİLLER KAÇ DÖNEM SÜRECEK?
LGS yerleştirmelerindeki esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 olacak şekilde okul tercihi yapılabilecek.
11/14
LGS tercih tarihleri belli oldu
KAYITLAR HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
Özel eğitim kurumlarının kayıt işlemlerinin yanı sıra yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim kurumlarının işlem ve kayıtları, ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimine göre 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
12/14
LGS tercih tarihleri belli oldu
YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB, yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanların 5 Ağustos tarihinde açıklanacağını duyurdu. Buna göre sonuçlar meb.gov.tr adresinden paylaşılacak.
13/14
LGS tercih tarihleri belli oldu
NAKİL TERCİH BAŞVURULARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihlerinde, tercih sonuçları 10 Ağustos tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak.
14/14
LGS tercih tarihleri belli oldu
HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına müracaatlar 17-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos tarihinde tamamlayacak.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner neden gözaltına alındı?
Gündem
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner neden gözaltına alındı?
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in polis ekiplerince yakalandığı ve gözaltına alındığı açıklandı. İşte Hüseyin Can Güner gözaltı nedeni...
İçişleri Bakanlığı 24 İlde Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleştirdi
Gündem
İçişleri Bakanlığı 24 İlde Dolandırıcılık Operasyonu Gerçekleştirdi
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 24 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 224 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin vatandaşları yaklaşık 936 milyon TL zarara uğrattığı açıklandı.

İlginizi Çekebilir

Haluk levent
Gündem

Haluk Levent açıklamasına bakanlıktan sert yanıt

8 saat önce
Gündem

Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: “Asıl bombayı bekleyin”

13 saat önce
Gündem

Haluk Levent’in kaçış planı deşifre oldu

13 saat önce
Gündem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ilk kez açıkladı: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında FETÖ izleri

14 saat önce
Gündem

Cinayete azmettirme suçundan yargılanan Survivor’ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’ndan mahkemede dikkat çeken açıklamalar

14 saat önce
Gündem

Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme: 25 şüpheli yakalandı

18 saat önce