And Tipi Hantavirüs Nedir? Öldürücü Mü?

Hantavirüs, tek bir hastalık değil, kemirgenler aracılığıyla bulaşabilen bir virüs ailesini ifade eder. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 20’den fazla farklı hantavirüs türü bulunur ve bu virüslerin büyük bölümü fare ve sıçanlar üzerinden insanlara geçer. Bulaşma genellikle kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğü ile kirlenmiş ortamların solunması ya da temas edilmesi yoluyla gerçekleşir.

And Tipi Hantavirüs Nerede Görülür?

And tipi hantavirüs, adını Güney Amerika’daki And Dağları’ndan alır. En sık Arjantin ve Şili’de görülür. Bölgedeki vakalar, zaman zaman sınırlı ama ciddi salgınlara yol açabilmektedir. 2018 yılında Arjantin’de gerçekleşen bir salgında, tek bir kişinin temas zinciri üzerinden onlarca doğrulanmış vaka tespit edilmiş ve çok sayıda ölüm bildirilmiştir.

Bulaşma Nasıl Gerçekleşir?

And tipi hantavirüsün temel bulaş yolu kemirgenlerdir. Virüs, özellikle fare ve sıçanların yaşam alanlarında biriken dışkı ve idrar kalıntıları üzerinden havaya karışarak insanlara ulaşabilir. Bunun yanında nadir durumlarda yakın temas yoluyla insandan insana bulaşma ihtimali de araştırılmaktadır. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda risk artabilir.

Belirtiler Nelerdir?

And tipi hantavirüs enfeksiyonu genellikle grip benzeri belirtilerle başlar. İlk aşamada yorgunluk, ateş ve kas ağrıları görülebilir. Bu tabloya baş ağrısı, mide rahatsızlıkları, baş dönmesi ve titreme eşlik edebilir.

Hastalığın ilerleyen dönemlerinde özellikle solunum sistemi etkilenir. Şiddetli nefes darlığı ve akciğer fonksiyonlarında bozulma gelişebilir. Bu durum, Hantavirüs Akciğer Sendromu (HPS) olarak tanımlanır ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

Hastalığın Ciddiyeti ve Ölüm Oranı

And tipi hantavirüsün neden olduğu HPS formunda ölüm oranı yüzde 20 ila 40 arasında değişebilmektedir. Kuluçka süresi ise 1 ila 8 hafta arasında değişir, bu da hastalığın erken dönemde fark edilmesini zorlaştırabilir.

Tanı ve Tedavi Süreci

Hantavirüs enfeksiyonuna yönelik özel bir antiviral tedavi bulunmaz. Tedavi, hastalığın belirtilerini kontrol altına almaya yönelik destekleyici yöntemlerden oluşur. Oksijen desteği, yoğun bakım takibi, solunum desteği ve bazı durumlarda diyaliz uygulamaları gerekebilir.

Hastalığın ağır seyrettiği vakalarda hastaların yoğun bakım ünitesinde izlenmesi ve gerektiğinde solunum cihazına bağlanması mümkündür.

Korunma Yöntemleri

Uzmanlar, hantavirüsten korunmada kemirgenlerle temasın önlenmesinin temel koruma yöntemi olduğunu belirtiyor. Ev ve çalışma alanlarında kemirgen girişinin engellenmesi, hijyenin sağlanması ve temizlik sırasında koruyucu ekipman kullanılması öneriliyor. Özellikle kemirgen dışkılarının bulunduğu alanlarda doğrudan temas riskli kabul ediliyor.

Küresel Risk Durumu

Dünya genelinde her yıl on binlerce hantavirüs vakası bildirilse de, büyük bölümü belirli coğrafi bölgelerde yoğunlaşıyor. And tipi hantavirüs ise daha çok Güney Amerika ile sınırlı görülüyor ve küresel yayılım riski düşük seviyede değerlendiriliyor.