Elektronik Sigaralar Yasaklanıyor!

Almanya Çevre, İklim, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Karsten Schneider, tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanması için yasa tasarısı hazırlığı yapıldığını duyurdu.

Bakan, Leipzig kentinde eyalet çevre bakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Schneider, 2026 yılında tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanmasına yönelik yasa tasarısının federal meclise sunulacağını açıkladı.

YANGINLARA SEBEP OLUYOR

Hazırlanacak yasayla birlikte tek kullanımlık elektronik sigaraların ülkede satışının yasaklanacağını vurgulayan bakan, düzenlemenin gerekçesi olarak söz konusu elektronik sigaraların yangınlara neden olmasını gösterdi.

Bakan, insanların tek kullanımlık elektronik sigaraları çoğunlukla evsel atıklarla veya geri dönüşüm torbalarıyla birlikte çöpe attığını, bunun da atık bertaraf tesislerinde yangınlara yol açtığını belirtti. Bu durumun tesislerde çalışan kişilerin can güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Schneider, aynı zamanda ülkenin geri dönüşüm altyapısına da zarar verildiğini söyledi.

Yeniden doldurulabilir elektronik sigara cihazlarının ise yasaklanmayacağını ifade eden bakan, sektör verilerine göre ülkedeki yasal elektronik sigara pazarının geçtiğimiz yıl 2,4 milyar euro ciro yaptığını belirtti.