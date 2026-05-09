Ederson Ayrılırsa Fenerbahçe'nin Adayı Jan Oblak

Ederson Ayrılırsa Fenerbahçe’nin Adayı Jan Oblak

Fenerbahçe’de Ederson’un takımdan ayrılma olasılığı gündemdeki yerini korurken, kaleci transferi çalışmaları kapsamında Jan Oblak isminin öne çıktığı belirtildi.

Oluşturan
Eklenme 09.05.2026 - 11:45
Güncellenme 09.05.2026 - 11:46
Fenerbahçe’de sezon sonunda kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar hız kazanırken, kaleci bölgesi transfer planlamasında öncelikli başlıklardan biri haline geldi. Brezilyalı kaleci Ederson’un takımdan ayrılma ihtimali, sarı-lacivertli yönetimi yeni adaylara yönlendirdi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe’nin kaleci transferi listesinde öne çıkan isimlerden biri Jan Oblak oldu. Atletico Madrid forması giyen deneyimli file bekçisinin, kulübüyle devam eden sözleşmesine rağmen farklı bir kariyer planına sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

33 yaşındaki Sloven kaleci, 2014 yılından bu yana Atletico Madrid’de görev yapıyor ve bu süreçte 500’ün üzerinde resmi maçta forma giydi. İspanyol ekibinde uzun yıllardır birinci kaleci olarak görev yapan Oblak’ın, kulüpte planlanan yeniden yapılanma süreci nedeniyle ayrılığa açık olabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe’de başkan adaylarının da kaleci pozisyonu için güçlü bir isim üzerinde durduğu ve bu doğrultuda Oblak isminin değerlendirildiği aktarılıyor. Oyuncunun, kendisine sunulacak sportif proje ve hedeflere göre karar verebileceği belirtiliyor.

