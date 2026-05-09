Ünlü Türkücü Zara’nın Son Hali Görenleri Şaşırttı!

Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından Zara, son zamanlarda yaşadığı değişimlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki aylarda 20 kilo veren ünlü türkücü, yaptığı açıklamalarla gündem olurken, sosyal medya üzerinden de son hâlini paylaştı.

Zara, beslenme düzenine ilişkin yaptığı açıklamada, “Benim uyguladığım yönteme tıp diyeti diyebiliriz. Kastan ziyade yağların erimesi, faydalı yağların alınması, vücudun su ve tuz dengesinin doğru şekilde sağlanması ve bu sayede gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine oluşturulan bir diyet” ifadelerini kullandı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Türk halk müziği sanatçısı, aynı zamanda sabah kahvaltısında 5 zeytin, birkaç dilim salatalık ve 2 yumurta tükettiği anları da sosyal medya hesabından paylaşarak beslenme düzenine ilişkin takipçilerine mesaj vermişti.

Yaptığı diyetin yanı sıra fiziksel görünümüyle de dikkat çeken Zara, sosyal medya hesabından paylaştığı güncel fotoğraflarla çok konuşuldu. Sanatçının paylaştığı karelerde, eski hâlinden eser kalmadığı ve bambaşka bir görünüme kavuştuğu görüldü.

Zara, söz konusu paylaşımına ise “Bu sene o sene… Müziğin hakikatinde derinleşme arzusu yüksek” notunu düştü.

Ünlü türkücünün bu görüntüleri sosyal medyayı ikiye bölerken, bazı kullanıcılar fotoğrafların Photoshop ile oluşturulduğunu, bazıları ise Zara’nın estetik yaptırdığını iddia etti.