HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3434 +%0.01
TRY EUR
EURO
53,3764 -%-0.18
STERLİN
61,6497 -%-0.31
BİTCOİN
₺3.702.578 +%1.37
ETHEREUM
₺106.930,00 +%1.52
ALTIN
6.830,42₺ -%-0.64
Anasayfa/Genel/Ünlü Türkücü Zara’nın Son Hali Görenleri Şaşırttı!

Ünlü Türkücü Zara’nın Son Hali Görenleri Şaşırttı!

Ünlü türkücü Zara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son halini sevenleriyle paylaşırken, yaşadığı değişim herkesi şaşkına uğrattı.

Oluşturan
Eklenme 09.05.2026 - 13:12
Haberi PAYLAŞ

Türk halk müziğinin sevilen sanatçılarından Zara, son zamanlarda yaşadığı değişimlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Önceki aylarda 20 kilo veren ünlü türkücü, yaptığı açıklamalarla gündem olurken, sosyal medya üzerinden de son hâlini paylaştı.

Zara, beslenme düzenine ilişkin yaptığı açıklamada, “Benim uyguladığım yönteme tıp diyeti diyebiliriz. Kastan ziyade yağların erimesi, faydalı yağların alınması, vücudun su ve tuz dengesinin doğru şekilde sağlanması ve bu sayede gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine oluşturulan bir diyet” ifadelerini kullandı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Türk halk müziği sanatçısı, aynı zamanda sabah kahvaltısında 5 zeytin, birkaç dilim salatalık ve 2 yumurta tükettiği anları da sosyal medya hesabından paylaşarak beslenme düzenine ilişkin takipçilerine mesaj vermişti.

Yaptığı diyetin yanı sıra fiziksel görünümüyle de dikkat çeken Zara, sosyal medya hesabından paylaştığı güncel fotoğraflarla çok konuşuldu. Sanatçının paylaştığı karelerde, eski hâlinden eser kalmadığı ve bambaşka bir görünüme kavuştuğu görüldü.

Zara, söz konusu paylaşımına ise “Bu sene o sene… Müziğin hakikatinde derinleşme arzusu yüksek” notunu düştü.

Ünlü türkücünün bu görüntüleri sosyal medyayı ikiye bölerken, bazı kullanıcılar fotoğrafların Photoshop ile oluşturulduğunu, bazıları ise Zara’nın estetik yaptırdığını iddia etti.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Genel

Türkiye’den Savaş Tarihini Değiştirecek Füze!

1 gün önce
Genel

B Sınıfı Ehliyet Sahipleri 250 CC’ye Kadar Motosiklet Kullanabilecek!

1 gün önce
Genel

Uzmanlar Uyardı: Türkiye 10 Gün Boyunca Çöl Tozu Etkisinde Kalacak!

2 gün önce
Genel

İsrail Basını: “Türkiye’nin Hamlesi Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Zorluk”

2 gün önce
Genel

Özel Sektörde Çalışanlara Yeşil Pasaport Hakkı: TBMM’ye Geldi!

2 gün önce
Genel

TÜİK Başkanı Görevden Alındı: İşte Yerine Gelen İsim!

2 gün önce