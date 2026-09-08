Atalay Çağlayan davasında karar açıklandı

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Adalet Bakanı Gürlek süresiz nafaka düzenlemesi için tarih verdi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafaka davalarına yönelik düzenlemenin ekim ayında hayata geçirileceğini duyurdu.
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Bursa’daki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Yakalandı
https://has-cdn.aa.com.tr/Arsiv/Goruntu/Preview/2024/05/06/63714190/20240506_3_63714190_100532852_preview.mp4 Bursa merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İstanbul'da 4 kişi gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı...