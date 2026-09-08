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Atalay Çağlayan davasında karar açıklandı

Atalay Çağlayan'ın ölümü davasında sanık Efe Ç., 18 yıl onay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eklenme 08.09.2026 - 14:04

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