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Adalet Bakanı Gürlek süresiz nafaka düzenlemesi için tarih verdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma ve nafaka davalarına yönelik düzenlemenin ekim ayında hayata geçirileceğini duyurdu.

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Eklenme 07.09.2026 - 11:28
Güncellenme 07.09.2026 - 11:49

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No’lu Barosu’nun Adli Yıl Açılış Programı’na katılırken, burada gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Süresiz nafaka konusundaki yasal altyapının ne zaman uygulanmasının planlandığını açıklayan Bakan Gürlek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

NAFAKA DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI NELER?

Gürlek’in bu açıklamasının ardından nafaka düzenlemesine detaylarına yönelik henüz kapsamlı bir açıklama gelmedi.

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BOŞANMA DAVALARININ UZUN SÜRMESİ ENGELLENECEK

Gürlek, boşanma davalarının uzun sürmesinin engellenmesi için önemli önlemler alınacağına vurgu yaptı.

KİRA TESPİT DAVALARI 9 AYDA, TAHLİYE DAVALARI 1,5 YILDA

Ayrıca kira uyuşmazlıklarına ilişkin hedeflerini de paylaşan Gürlek, kira tespit davalarının 9 ayda tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasının amaçlandığını ifade etti.

NE OLMUŞTU? 

Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 Haziran 2026 tarihinde Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan “süresiz olarak” ifadesini iptal ederken, söz konusu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından 9 ay sonra yürürlüğe gireceği ifade edildi.  

Özellikle kısa süreli evliliklerde bile süresiz nafaka uygulaması, nafaka ödeyen kişinin maddi manevi dezavantaja uğraması nedeniyle son dönemlerde gündemdeki yerini korurken, Bakan Gürlek de konuya ilişkin yapılacak düzenlemeyle beraber süresiz nafaka uygulamasının kaldırılacağını belirtmişti. 

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