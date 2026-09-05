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Resmî Gazete’de yayımlandı: 2 boğaz köprüsü, 8 otoyolu ve 2 çevre yolu özelleştiriliyor

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, İstanbul'daki Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere 8 otoyol, 2 çevre yolunun özelleştirileceği öğrenildi.

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Eklenme 05.09.2026 - 10:00

Resmî Gazete’de yayımlanan karar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü, 8 otoyol ve iki çevre yolunun özelleştirilmesi kararı alındı.

NERELER ÖZELLEŞTİRİLECEK?

Karara göre, 2010’da programa alınan Edirne-İstanbul-Ankara, Pozantı-Tarsus-Mersin, Tarsus-Adana-Gaziantep, Toprakkale-İskenderun otoyollarının yanı sıra, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ve bugünkü Resmî Gazete’de özelleştirme programına alınan Niğde-Pozantı otoyolu, Gaziantep çevre yolu ve Bursa çevre yolunun Çağlayan kavşağı-Yenişehir kavşağı arasındaki bölümünün özelleştirilmesi kararlaştırıldı. 

BİR BÜTÜN ŞEKLİNDE VEYA AYRI AYRI

Söz konusu kararda köprü ve otoyolların bir bütün şeklinde ya da ayrı ayrı gruplar halinde işletme hakkının devredilmesi, kiralama mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı hakkı veya ve eşin gereğine uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri ya da birkaçının beraber uygulanacağı ifade edildi.

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ÖZELLEŞTİRME SÜRESİ 30 YIL

Aynı zamanda bu sürecin 2031’de tamamlanmasının amaçlandığı, özelleştirme süresinin 30 yıl olacağı ifade edildi.

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