EYT’yi kaçıranları ilgilendiriyor: Yargıtay’dan hizmet süresi kararı

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EYT düzenlemesinden eksik prim günleri yüzünden yararlanamayanlara Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden önemli bir karar geldi.

SİGORTASI YATIRILMAYINCA MAHKEMEYE BAŞVURDU

1994’te bir iş yerinde çalışmaya başlayan bir işçi, 2017’de sigortasının yatırılmadığını öğrenmesinin ardından iş sözleşmesini feshederek İş Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

MAHKEME DAVAYI KISMEN KABUL ETTİ

İşçi, kıdem ve ihbar tazminatlarının yanında; ücret, fazla çalışma ve yıllık izin alacaklarının ödenmesini istedi. İlk Derece Mahkemesi, davacının 1995-2017 döneminde 23 yıl 2 ay kesintisiz bir şekilde çalıştığını onaylayarak davayı kısmen kabul etti.

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MAHKEMEDEN HİZMET SÜRESİ KARARI

Bölge Adliye Mahkemesi, işverenin istinaf başvurusunun ardından hizmet süresinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarına göre belirlenmesi gerektiğine karar verdi. Bu kapsamda davacının 13 yıl 2 ay 25 günlük kesintisiz çalışma süresini temel aldı.

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

Bunun ardından söz konusu dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Yargıtay, davacının kardeşinin de aynı iş yerinde uzun bir süre çalıştığını ve davacının 1994’te işe başladığını doğruladığını ifade ederek, akrabalık ilişkisinin tek başına tanık beyanının geçersiz sayılması konusunda yetersiz kaldığına hükmetti.

SGK KAYITLARI TEMEL ALINACAK

Yargıtay, davacının 1 Mayıs 1994-31 Ocak 2026 tarihleri arasında kesintisiz bir şekilde çalıştığının onaylanması, sonraki dönemlerde ise SGK kayıtlarının temel alınması gerektiğini kararlaştırdı.

DİĞER DELİLLER DE DİKKATE ALINACAK

İlgili kararda hizmet süresinin belirlenmesinde SGK ve iş yeri kayıtlarının yanında işe giriş-çıkış belgeleri, iş yeri yazışmaları, çalışan personelin ve komşu iş yerlerindeki kişilerin tanıkları gibi delillerin de göz önünde bulundurulabileceği belirtildi.