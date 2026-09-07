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İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’deki geleceği belli oluyor

Fenerbahçe'de kötü futbol ve Beşiktaş yenilgisinin ardından gözler İsmail Kartal'ın geleceğine çevrilirken, sarı-lacivertli takımın oynayacağı 3 karşılaşmanın deneyimli teknik adamın geleceğini belirleyebileceği iddia edildi.

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Eklenme 07.09.2026 - 17:43
Güncellenme 07.09.2026 - 18:47

Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan olmasının ardından sezona şampiyonluk parolasıyla başlanmasına rağmen kötü futbol ve özellikle Beşiktaş yenilgisinin ardından takıma yönelik eleştiriler devam ediyor.

KARTAL’IN GELECEĞİ SORGULANIYOR

Süper Lig’in henüz 4. haftasında 2 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, kötü futboluyla eleştirilerin hedefi olurken, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın geleceği sorgulanmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ YENİLGİSİ TÜM MORALLERİ BOZDU

Özellikle Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli takımın 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1’lik mağlubiyeti camiada büyük hayal kırıklığı yaşatırken, ligdeki 4 maçta 2 yenilgi alınması tüm moralleri bozdu.

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AZİZ YILDIRIM KÖTÜ FUTBOLUN NEDENLERİNİ ARAŞTIRIYOR

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak 18 yıllık hasrete son veren ve büyük coşku yaşayan Fenerbahçe’de Beşiktaş yenilgisi takımın havasını dağıtırken, Başkan Yıldırım’ın ise takımın kötü futbolunun nedenlerini masaya yatırdığı öne sürüldü.

İLK MAÇ ROMA İLE

Sarı-lacivertli takım, milli ara öncesinde kritik bir dönemece girerken, 10 Eylül Perşembe günü Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Roma ile karşı karşıya gelecek.
Daha sonra ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Fenerbahçe, sonraki hafta ise evinde Eyüpspor’la karşılaşacak.

ALINACAK SONUÇLAR KARTAL’IN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Fanatik’in haberine göre, bu üç karşılaşmanın sonuçları Teknik Direktör Kartal’ın geleceğini belirleyecek. Önümüzdeki üç zorlu karşılaşmadan kötü sonuçların alınması durumunda Kartal’ın görevine son verilebileceği konuşuluyor.

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