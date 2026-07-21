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Özgür Özel yeni partiyi kurdu mu? Türkiye’de siyasi parti kurma süreci nasıl işler?

CHP’de yaşanan yönetim krizinin ardından Özgür Özel, yeni bir siyasi parti kurma kararını kamuoyu ile resmen paylaştı. Özel’in CHP’ye yaptığı veda konuşması sonrasında Kurucular Kurulu’nun çalışmaları başladı. Bu gelişme siyasi bir parti kurma süreci hakkındaki araştırmaları artırdı.

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Eklenme 21.07.2026 - 15:22
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Özgür Özel’in bugün yaptığı konuşma, Türk siyasetinde tarihi bir kırılma yaşanmasına sebep oldu. CHP’de yaşanan yönetim değişikliği sonrasında yeni bir parti kurma çalışmalarına başlayan Özel ve ekibi, TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı veda konuşmasında yeni bir partinin kurulacağını resmen açıkladı.

Özgür Özel yeni bir parti kuruyor

Özgür Özel’in önderliğindeki Kurucular Kurulu, yeni partinin tüzük ve program çalışmalarını tamamladı. Özel’in TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada da belirttiği gibi yeni partinin resmi kuruluş dilekçesi, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na sunulacak.

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Yeni partide kaç milletvekili olacak?

Özgür Özel’in kuracağı parti, TBMM’deki aritmetikte de büyük bir değişime sebep olabilir. CHP grubundan en az 70-80 milletvekilinin, partisinden istifa ederek yeni partiye geçmesi öngörülürken eğer bu sayı resmiyet kazanırsa, DEM Parti’nin 56 vekil sayısı geride bırakılacak ve TBMM’nin ‘’Ana Muhalefet Partisi’’ unvanının yeni sahibi, Özel’in yeni partisi olacak.

Türkiye’de siyasi parti kurma süreci nasıl işler?

Anayasa’nın 68. maddesi ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre parti kurma eylemi, ‘’bildirim esasına dayalı şekilde gerçekleştiriliyor. Sürecin adımları sırasıyla şu şekilde:

  • En az 30 Türk vatandaşı kurucular kurulunu oluşturuyor.
  • Tüzük, program ve kurucuların adli sicil belgeleriyle birlikte kuruluş bildirisi İçişleri Bakanlığı’na teslim ediliyor.
  • Bakanlık “Alındı Belgesi” verdiği anda parti tüzel kişilik kazanıyor ve resmen kurulmuş sayılıyor.
  • Evraklar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderiliyor. Anayasa’ya aykırılık tespit edilirse kapatma davası açılabiliyor.

Yeni parti seçimlere katılabilecek mi?

Özgür Özel’in kuracağı yeni parti gibi partilerin seçime girebilmesi için oy verme gününden en az 6 ay önce en az 41 ilde teşkilatlanma sürecini tamamlaması ve büyük kongresini gerçekleştirmesi gerekiyor. Farklı bir seçenek olarak ise partinin TBMM’de en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

Sürecin nasıl şekilleneceğini zaman gösterecek.

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