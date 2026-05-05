Beşiktaş Türkiye Kupası'na Veda Etti: Konyaspor Uzatmada Turu Aldı

Konyaspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ı uzatma dakikalarında Enis Bardhi’nin penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Eklenme 05.05.2026 - 22:51
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Beşiktaş ile Konyaspor, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele, uzun süre golsüz eşitlikle devam etti.

Karşılaşmanın kader anı uzatma bölümünde yaşandı. Hakem tarafından verilen penaltı kararı sonrası topun başına geçen Enis Bardhi, 90+8. dakikada ağları havalandırdı. Bu golle Konyaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Elde edilen sonuçla birlikte Konyaspor, Türkiye Kupası’nda finale yükselen taraf oldu. Beşiktaş ise turnuvaya yarı final aşamasında veda etti.

Konyaspor daha önce çeyrek finalde Fenerbahçe karşısında da uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle tur atlamıştı.

Finalde yeşil-beyazlı ekibin rakibi, Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak eşleşmenin ardından belli olacak.

