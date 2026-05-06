Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş Var mı?

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final aşamasına yükselen takımların belli olmasının ardından maç formatı ve takvim detayları netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre yarı final karşılaşmaları çift maç yerine tek karşılaşma üzerinden oynanacak.

Çeyrek final etabını geçen Beşiktaş, Konyaspor, Trabzonspor ve Gençlerbirliği, finale yükselmek için sahaya çıkacak. Eşleşmeler Konyaspor-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Trabzonspor şeklinde oluştu.

Beşiktaş – Konyaspor Maçı Tek Karşılaşma Üzerinden

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak yarı final mücadelesinin tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşma, planlamada yapılan değişiklikle birlikte 5 Mayıs Salı günü Tüpraş Stadyumu’nda oyanandı.

Bu format gereği kazanan ekip doğrudan finale yükselirken, rövanş karşılaşması yapılmayacak. Aynı uygulama diğer yarı final eşleşmesi için de geçerli olacak.

Uzatmalarda kazandığı penaltı golü ile 1-0 Beşiktaş’ı mağlup eden Konyaspor adını finale yazdırmış oldu.

Diğer Yarı Final: Gençlerbirliği – Trabzonspor

Yarı finalin diğer ayağında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Her iki takım da çeyrek finalde güçlü rakiplerini eleyerek bu aşamaya geldi. Bu mücadelede de tek maç sistemi uygulanacak ve kazanan taraf finalde adını Konyaspor’un yanına yazdıracak.

Final Tarihi ve Yeri Açıklandı

2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin 22 Mayıs Cuma günü oynanacağı duyuruldu. Final karşılaşması Antalya Stadyumu’nda gerçekleştirilecek ve mücadele saat 20.45’te başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak final, sezonun kupa şampiyonunu belirleyecek.