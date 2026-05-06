Konyaspor'un Türkiye Kupası Finalindeki Rakibi Kim Oldu?

Konyaspor’un Türkiye Kupası Finalindeki Rakibi Kim Oldu?

Konyaspor’un Ziraat Türkiye Kupası finalindeki rakibi, 13 Mayıs’ta oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı sonrası belli olacak. İşte detaylar.

Eklenme 06.05.2026 - 00:07
Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup ederek kulüp tarihinde ikinci kez finale yükseldi. Yeşil-beyazlı ekip, finalde karşılaşacağı rakibini önümüzdeki hafta oynanacak diğer yarı final mücadelesinin ardından öğrenecek.

Türkiye Kupası’nda finalist olacak ikinci takım, Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma sonrası belli olacak. 13 Mayıs Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadyumu’nda yapılacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmadan galip ayrılan ekip, finalde Konyaspor’un rakibi olacak.

