Beşiktaş’ta Sergen Yalçın Kararı Netleşti

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a mağlup olarak organizasyona veda etmesinin ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ın geleceği gündeme geldi. Karşılaşma sonrası tribünlerden yükselen tepkiler dikkat çekerken, siyah-beyazlı yönetimden konuya ilişkin açıklama geldi.

Mücadelenin son bölümünde gelen penaltı golü sonrası kupadan elenen Beşiktaş’ta bazı taraftarlar teknik heyete tepki gösterdi. Maç sonunda tribünlerden istifa çağrıları yükselirken, saha kenarında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Sergen Yalçın’dan Ayrılık İhtimaline Açık Mesaj

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, taraftarın isteğinin önemli olduğunu belirtti. Deneyimli teknik adam, kulüp adına en doğru kararın değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yalçın’ın açıklamaları sonrası teknik direktör değişikliği ihtimali kamuoyunda tartışılırken, yönetim cephesinden gelen mesaj belirsizliği büyük ölçüde sona erdirdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Sergen Yalçın ile ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını açıkladı. Kılıç, teknik ekibe duyulan güvenin sürdüğünü belirterek takımın kalan süreçte yoluna mevcut teknik kadroyla devam edeceğini söyledi.