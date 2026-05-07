Jeffrey Epstein’ın İntihar Notu Paylaşıldı

ABD’de federal bir yargıç, Jeffrey Epstein tarafından yazıldığı iddia edilen ve uzun süredir mahkeme dosyalarında gizli tutulan intihar notunun yayımlanmasına onay verdi. Belge, Epstein’ın eski hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione hakkında yürütülen dava kapsamında kamuoyuna açıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre söz konusu not, Epstein’ın New York’taki Manhattan Metropolitan Cezaevi’nde tutulduğu dönemde kaleme alındı. Belgenin, daha önce bildirilen başarısız intihar girişiminin ardından yazıldığı belirtildi.

Notta Epstein’ın kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği görüldü. Metinde, hakkında yürütülen soruşturmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadığına ilişkin ifadeler yer aldı. Ayrıca yıllar öncesine dayanan suçlamalar nedeniyle yargı sürecine dahil edildiğini savunduğu aktarıldı.

Kamuoyuna açıklanan belgede dikkat çeken başka ifadeler de bulundu. Epstein’ın, “Ne zaman veda edebileceğine karar verebilmek keyifli” sözlerine yer verdiği, notun ilerleyen bölümünde ise “Eğlenceli değil, buna değmez” ifadelerini kullandığı görüldü.

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanırken 10 Ağustos 2019’da cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu. ABD’li yetkililer ölüm nedenini intihar olarak açıklamıştı. Olay, uzun süre kamuoyunda tartışılmış ve çeşitli iddiaların gündeme gelmesine neden olmuştu.