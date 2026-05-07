Panathinaikos Valencia Maçında Gerginlik: Ergin Ataman Diskalifiye Edildi

THY Avrupa Ligi play-off serisinin üçüncü maçında Valencia Basket, sahasında Panathinaikos AKTOR’u 91-87 yenerek seride farkı bire indirdi. İspanya temsilcisi bu sonuçla eşleşmede durumu 2-1’e taşıdı.

Valencia’daki Telekom Center’da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-18 üstün tamamladı. Hücumdaki üretkenliğini ikinci periyotta da sürdüren Valencia Basket, soyunma odasına 52-39 önde girdi.

İkinci yarıda Panathinaikos farkı azaltmaya çalışsa da Valencia Basket skor avantajını korudu. Üçüncü çeyreği 75-66 önde kapatan İspanyol ekibi, mücadeleden 91-87 galip ayrıldı.

Valencia Basket’te Brancou Badio ile Jean Montero 16’şar sayıyla takımın en skorer isimleri oldu. Panathinaikos cephesinde ise TJ Shorts’un 17 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Milli basketbolcu Cedi Osman karşılaşmayı 10 sayı ve 5 ribauntla tamamladı.

Mücadelenin dikkat çeken anlarından biri ise iki başantrenör arasında yaşanan gerilim oldu. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile Valencia Basket Başantrenörü Pedro Martinez arasında yaşanan tartışmanın ardından hakemler iki teknik adamı da diskalifiye etti.

Play-off serisinin dördüncü karşılaşması 8 Mayıs Cuma günü Yunanistan’da oynanacak. Seride üç galibiyete ulaşan takım Dörtlü Final bileti alacak.