HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3491 +%0.25
TRY EUR
EURO
53,4517 +%0.47
STERLİN
61,8370 +%0.51
BİTCOİN
₺3.626.193 -%-0.09
ETHEREUM
₺104.632,00 +%0.63
ALTIN
6.888,99₺ +%1.08
Anasayfa/Genel/Barış Manço’nun Arkadaşı Evinde Ölü Bulundu!

Barış Manço’nun Arkadaşı Evinde Ölü Bulundu!

Barış Manço’nun sahne arkadaşı ve perküsyon sanatçısı Hüseyin İnceveci, Bodrum’daki evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Oluşturan
Eklenme 07.05.2026 - 09:48
Haberi PAYLAŞ
Barış Manço’nun Arkadaşı Evinde Ölü Bulundu!

Bir dönem Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alan ve Barış Manço ile birçok projede çalışan perküsyon sanatçısı Hüseyin İnceveci, evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Olay, Bodrum’a bağlı Müskebi Mahallesi Müskebi Caddesi’nde meydana geldi.

İnceveci’nin yakınları, sanatçıdan uzun süre haber alamayınca şüphelenerek evine gitti. Eve giren yakınları, İnceveci’yi av tüfeğiyle vurulmuş halde yerde hareketsiz buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde adrese ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde İnceveci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Gazetesi’nin haberine göre, polis ekipleri ev ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerinde kapsamlı inceleme başlatıldı. Sanatçının ölümünün intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiğinin, yapılacak kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

İnceveci’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da acı haberi yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, “Efsane grup Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin İnceveci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçıya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Genel

Trump Yönetimi Onlarca Yıldır Saklanan UFO Dosyalarını Kamuoyuyla Paylaştı!

5 saat önce
Genel

Mahkemeden Mabel Matiz Kararı!

6 saat önce
Genel

AVM’de Yangın Çıktı: 5 Ölü, 12 Yaralı!

7 saat önce
Genel

Yağışların Ardından Göletler 8 Yıl Sonra Yüzde 100 Doluluk Oranına Ulaştı!

11 saat önce
Sosyal Medya Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu!
Genel

Sosyal Medya Düzenlemesinin Detayları Belli Oldu!

1 gün önce
Danıştay’dan Akbelen Müjdesi: Kamulaştırma Durduruldu!
Genel

Danıştay’dan Akbelen Müjdesi: Kamulaştırma Durduruldu!

1 gün önce