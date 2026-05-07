Barış Manço’nun Arkadaşı Evinde Ölü Bulundu!

Bir dönem Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alan ve Barış Manço ile birçok projede çalışan perküsyon sanatçısı Hüseyin İnceveci, evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Olay, Bodrum’a bağlı Müskebi Mahallesi Müskebi Caddesi’nde meydana geldi.

İnceveci’nin yakınları, sanatçıdan uzun süre haber alamayınca şüphelenerek evine gitti. Eve giren yakınları, İnceveci’yi av tüfeğiyle vurulmuş halde yerde hareketsiz buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde adrese ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde İnceveci’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Muğla Gazetesi’nin haberine göre, polis ekipleri ev ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerinde kapsamlı inceleme başlatıldı. Sanatçının ölümünün intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiğinin, yapılacak kriminal incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

İnceveci’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da acı haberi yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, “Efsane grup Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin İnceveci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçıya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.