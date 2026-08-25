Bursa’da 23 taksi ve 543 servis plakalarının çalışma ruhsatları iptal edilecek

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Danıştay’ın verdiği karar kapsamında Bursa’da 23 taksi ve 543 servis plakalarının çalışma ruhsatlarının iptal edileceği belirtildi.

Bursa’da 2006’dan sonra gerçekleştirilen ihalelerde satılan ticari araç plakalarına ilişkin Danıştay’ın verdiği karar kapsamında bazı taksi ve servis plakalarının çalışma ruhsatlarının iptal edileceği aktarıldı.

PLAKALAR 31 OCAK 2027 İTİBARIYLA GEÇERSİZ OLACAK

Buna göre 31 Ocak 2027’den itibaren plakalar geçersiz sayılacak ve bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak. Karar kapsamında halen faaliyetteki 543 servis ve 23 taksi plakası iptal edilecek ve bedelleri sahiplerine ödenecek.

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2016’DAN SONRAKİ İHALELERDE SATILAN TİCARİ PLAKALAR İÇİN GEÇERLİ

2016’dan sonra gerçekleştirilen ihalelerde satılan ticari araç plakalarına ilişkin Danıştay ve ilgili mahkemelerin verdiği karar sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararları kapsamında bazı taksi ve servis plakalarının iptal edileceği aktarıldı.

Çalışma ruhsatları 31 Ocak 2027’den itibaren iptal edileceği için bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak.

BEDELLERİ SAHİPLERİNE ÖDENECEK

Söz konusu davalara konu plakaların ihale ücretlerinin iadesinin temin edilmesi kapsamında ödemeye esas bedellerin Ocak 2027 dönemindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde belirlenmesiyle ödeme iş ve işlemlerinin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilmesinin uygun olduğu kararlaştırıldı.

Türkiye Noterler Birliği’nden gelen görüş yazısı kapsamında ilgili araç sahiplerinin noterlikleri kendilerinin giderek, plakaların sicilden silinmesi ve silme işlemlerini yaptıklarına ilişkin noter belgeleriyle belediye veznelerine müracaat etmeleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde de ücretlerin belirlenmesi, sahiplerine ödenmesi ve ödeme harici alternatif çözümlerin sunulması konusunda belediye meclisinde görüş iletilmesinin uygun olduğu da kararlaştırıldı.