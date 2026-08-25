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Türkiye-Almanya voleybol maçının tarihi ve saati açıklandı

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda ilk 3 maçını kazanırken, sıradaki rakibi Almanya oldu. Bu kapsamda Türkiye-Almanya voleybol karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu.

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Eklenme 25.08.2026 - 14:13
Güncellenme 25.08.2026 - 14:16

Filenin Sultanları, İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen A Grubu’ndaki üç maçı da kazanmasını bildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası’ndaki A Grubu 4. karşılaşmasında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Almanya voleybol karşılaşması, 26 Ağustos Çarşamba günü (yarın) saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

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TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Almanya voleybol karşılaşması, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. 

MİLLİLERİN SON MAÇI POLONYA İLE

Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu kapsamındaki son karşılaşmasında Polonya ile mücadele edecek.

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu kapsamda Türkiye-Polonya voleybol karşılaşması, 28 Ağustos tarihinde saat 19.00’da başlayacak.

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