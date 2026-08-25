Türkiye-Almanya voleybol maçının tarihi ve saati açıklandı

Filenin Sultanları, İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen A Grubu’ndaki üç maçı da kazanmasını bildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası’ndaki A Grubu 4. karşılaşmasında Almanya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Almanya voleybol karşılaşması, 26 Ağustos Çarşamba günü (yarın) saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.
TÜRKİYE-ALMANYA VOLEYBOL KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Almanya voleybol karşılaşması, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
MİLLİLERİN SON MAÇI POLONYA İLE
Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A Grubu kapsamındaki son karşılaşmasında Polonya ile mücadele edecek.
TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Bu kapsamda Türkiye-Polonya voleybol karşılaşması, 28 Ağustos tarihinde saat 19.00’da başlayacak.