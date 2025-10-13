Bangladeş’te 50 Milyon Çocuk Tifo Aşısı Olacak

Bangladeş, ülke genelinde tifo hastalığıyla mücadele kapsamında büyük bir aşılama kampanyası başlattı. Hedef, 9 ay ile 15 yaş arasındaki yaklaşık 50 milyon çocuğun aşılanması.

Bangladeş Sağlık Danışmanı Nurjahan Begum, kampanyayı Dakka’da resmen başlattı. Aşılama çalışmaları 13 Kasım’a kadar devam edecek ve tüm çocuklara ücretsiz olarak tifo aşısı uygulanacak.

Sağlık yetkilileri, Bangladeş’te tifo enfeksiyonlarının diğer birçok ülkeye kıyasla oldukça yüksek olduğunu belirtti. 2021 Küresel Hastalık Yükü Çalışması verilerine göre ülkede her yıl yaklaşık 500 bin kişi tifo hastalığına yakalanıyor ve bu durum yaklaşık 8 bin ölüme yol açıyor. Ölümlerin önemli bir bölümünü yüzde 68 oranla çocuklar oluşturuyor. Bangladeş, küresel aşı ittifakı Gavi aracılığıyla gerekli tifo aşılarını temin etti.