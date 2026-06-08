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7.8 büyüklüğünde deprem: 8 Ölü, 200’den Fazla Yaralı!

Filipinler'in güneyinde yer alan Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, 8 kişinin öldüğü ve 200’ü aşkın yaralının olduğu öğrenildi.

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Eklenme 08.06.2026 - 09:48
Güncellenme 08.06.2026 - 10:04
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) yapılan duyuruda, Filipinler’in Sarangani kentinin Soccsksargen bölgesinde yer alan Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

USGS, söz konusu depremin yerin 55,2 kilometre derinliğinde yaşandığını duyururken, depremden sonra 4.6 ve 6.5 büyüklüğünde olmak üzere toplam 10 artçı deprem de meydana geldi. Deprem ve artçı sarsıntıların ardından bölgede ve çevre ülkelerde tsunami riskine yönelik uyarılar yapıldı.

Depremden sonra Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, Associated Press’e yaptığı açıklamada, Filipinler’in Sultan Kudarat ve Sarangani kentlerinde karadaki tsunami gözlem istasyonlarınca bir metrelik dalgaların meydana geldiğini belirtti.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, tsunamiye karşı savunmasız yerlerdeki insanlara bir an önce yüksek kesimlere doğru gitmeleri için çağrı yaptı. Hükümetin, Marcos hükümetin harekete geçtiğine vurgu yaparken, afet müdahale kurumlarının olası olumsuzluklara karşı hazır bir şekilde beklediğini aktardı.

Malezya Meteoroloji Dairesi de Borneo Adası’nda yer alan Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaparken, yetkililer depremden 5 saat sonra tsunami tehlikesinin önemli oranda geçtiğini söyledi.

TÜM DERSLER İPTAL EDİLDİ

Malezya Meteoroloji Dairesi de sivil savunma ofisi ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 200’den fazla kişinin yaralandığını açıklarken, depremin ardından birçok binanın hasar gördüğü öğrenildi.

Ayrıca deprem nedeniyle ülkedeki bazı uçuşların iptal edildiği ifade edilirken, depremin yaşandığı Mindanao bölgesinde yer alan Davao şehrinde ise tüm dersler iptal edildi.

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