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Restoran ve Kafelerde Tek Kullanımlık Sos Dönemi Sona Eriyor!

Avrupa Birliği, ambalaj atıklarını azaltmak amacıyla restoran ve kafelerde kullanılan tek kullanımlık ketçap, mayonez, hardal ve şeker paketlerini kaldırmaya hazırlanıyor. Düzenlemenin 12 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenirken, bu ürünlerin yerini yeniden doldurulabilir sosluklar ve tekrar kullanılabilir kaplar alacak.

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Eklenme 05.06.2026 - 10:35
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Avrupa Birliği, Türkiye’deki restoran ve kafelerde de yaygın olarak kullanılan tek kullanımlık sos ve şeker paketlerinin kullanımını sonlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü kapsamında hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte ketçap, mayonez, hardal ve şeker gibi ürünlerin tek kullanımlık paketlerde sunulması tarihe karışacak. 

12 AĞUSTOS’TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Söz konusu değişikliğin 12 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi beklenirken, Avrupa Birliği genelindeki restoran, kafe ve otellerde masalara bırakılan tek kullanımlık sos ve şeker paketlerinin servis edilmesine son verilecek. Bu ürünlerin yerine yeniden doldurulabilir cam şişeler ve tekrar kullanılabilir kaplar kullanılacak.

Yetkililer, kullanım süresi oldukça kısa olan bu tür ambalajların önemli miktarda atık oluşturduğuna dikkat çekiyor. Hayata geçirilecek düzenlemeyle birlikte plastik kullanımının azaltılması ve işletmelerin daha sürdürülebilir servis sistemlerine geçmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

SADECE RESTORAN, KAFE VE OTELLERDE GEÇERLİ

AB verilerine göre söz konusu ambalajlar, birlik genelindeki plastik kullanımının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Yeni düzenlemenin yalnızca restoran, otel ve kafelerde geçerli olacağı, paket servis ve eve teslim siparişlerde ise tek kullanımlık paketlerin kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.

Ayrıca hastaneler ve bazı sağlık kuruluşlarında, hijyen gerekçesiyle tek kullanımlık paketlerin kullanımının süreceği öğrenildi.

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