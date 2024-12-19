Konut kredilerinde zirve sonrasında düşüş başladı. Kamu bankaları aracılığıyla başlatılan düşüşe özel bankalar da dahil edilirken en düşük konut kredisi faiz oranı %2.89’a kadar geriledi. Uzun bir zaman %3’ün üzerinde seyreden konut kredilerinde düşüş ile birlikte sektörlerde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Konut satışlarında da faiz düşüşü ile birlikte hareketlilik arttı. Uzmanlar 2025 yılında çok daha etkin bir sektör olacağını söyledi. Tüm bunlar ev almayı düşünenler için de yeni bir alım zamanının geldiğini gösteriyor. Peki konut kredilerinde geri ödeme miktarları ne kadar? İşte son faiz düşüşü sonrasında sektördeki durum.

Konut Kredilerinde Geri Ödeme Ne Kadar?

%2.89’a çekilen faiz oranları sonrasında 500 bin TL konut kredisi çeken bir vatandaşın aylık taksit ödemeleri 14.939 TL oluyor. 500.000’nin geri ödemesi ise 1 milyon 809.832 TL oluyor. Özellikle elinde belirli bir birikmiş olan vatandaşlar için konut kredilerindeki mevcut tablo çok daha cazip. Zira en düşük kiraların bile 15-20 bin TL olduğu bir dönemde vatandaşlar kredi geri ödeme tutarları yüksek olsa dahi kira yerine kredi ödeyerek ev sahibi olabiliyor.

1 milyon TL konut kredisi çeken bir vatandaşın geri ödeyeceği tutar ise 3 milyon 605.000 TL oluyor. Bu ödeme için aylık taksitler ise 29.878 TL olarak belirleniyor. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmelerde düşüşe rağmen konut kredilerinde faizlerin oldukça yüksek seyrettiği belirtildi. 120 ay vadeli bir kredi çeken vatandaşın faiz yükü %260 olarak hesaplanıyor. Bu da vatandaşların toplam geri ödeyeceği tutarın, kredi miktarının 3 katına yaklaşmasına neden oluyor.