Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2024 Emekliler Yılı kapsamında çeşitli indirimler ve kampanyalar yapmaya devam ediyor. Ağustos ayı itibariyle yeni bir paylaşım yapan kurum, emeklilere sunulan tüm indirim ve kampanyaları tek tek duyurdu. Açıklamalarda çalışmaların sürdüğü ve yeni indirimlerin, kampanyaların duyurulmaya devam edeceği de belirtildi.
İşte 2024 Emekliler Yılı İndirim ve Avantajları
- Tüm indirim ve kampanyaların takip edilebilmesi adına www.emekliler.gov.tr sitesi kullanıma açıldı.
- ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezinde bünyesinde Emekli Danışmanı Uygulaması devreye alındı.
- Türkiye genelinde 5500 özel firma ile anlaşma sağlandı.
- Emekli olan vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SMS ile mesajı iletilmesi çalışması yapıldı.
- Emekli promosyon ödemeleri arttırıldı.
- Bayram İkramiyesi 3 bin TL oldu.
- 81 ilde SGK’da emekli masası uygulaması başladı.
- PTTCELL’de “Emekli Paketi” oluşturuldu.
- TCDD’de yüzde 10 indirim sağlandı.
- PTT KARGO’da yüzde 20 indirim sağlandı
- PTT misafirhanelerde yüzde 50 indirim sağlandı.
- PTT lokal ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim sağlandı.
- Şehirlerarası seyahatlerde yüzde 15 indirim hakkı tanındı.
- Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında 1 ay boyunca ücretsiz konaklama imkanı getirildi.
- Kamu sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim verildi.
- Emeklilere özel sosyal tesislerde indirimler tanındı. Tes-İş’te yüzde 30, Türk Metal’de yüzde 40, Koop-İş’te yüzde 30 indirim verildi.
- 16 bankayla iş birliği protokolleri ile emekli banka kartı ve emekli kartı çalışması yapıldı.
- TROY anlaşması ile TROY kartı kullanan emeklilere çeşitli indirim ve kampanya sunulmasının önü açıldı.
- Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma temelli 3. yaş üniversitelerinin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.