Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2024 Emekliler Yılı kapsamında çeşitli indirimler ve kampanyalar yapmaya devam ediyor. Ağustos ayı itibariyle yeni bir paylaşım yapan kurum, emeklilere sunulan tüm indirim ve kampanyaları tek tek duyurdu. Açıklamalarda çalışmaların sürdüğü ve yeni indirimlerin, kampanyaların duyurulmaya devam edeceği de belirtildi.

İşte 2024 Emekliler Yılı İndirim ve Avantajları