Merkez Bankası’nın dünkü toplantısında Ocak 2025 itibariyle enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Bu tahmin doğrultusunda SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 10,64 oranında maaş artışının yapılacağı ortaya çıkarken memur emeklisinde bu oran yüzde 6,62’de kaldı. Ancak memur ve memur emeklisi için yıl sonu enflasyonunda bir ihtimalin yaşanması halinde memur için enflasyon farkı uygulanmayacak.

Ocak 2025 Zamlarında Memurları Bekleyen Büyük Tehlike!

Merkez Bankası açıklaması emekli ve memur zammı için kritik bir öneme sahip. Daha önce açıklanan yüzde 38 oranındaki enflasyon tahmini yeni dönemde de değişmedi. Aynı şekilde kalan tahmin sonrasında Ocak 2025 memur ve memur emeklisi zamlarında bir risk ortaya çıktı.

Temmuz 2024 tarihinde yüzde 24,73 olarak zamlardan memur ve memur emeklileri toplu sözleşme nedeniyle yüzde 19,31 oranında zam almıştı. Memur ve memur emekli zammı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 19,31 oldu. Bu oran az bulunsa da toplu sözleşme önceden yapıldığı için yeni bir sözleşme imkanı olmadığından maaşlar bu şekilde arttırıldı. Ancak Ocak 2025 zamlarında da özellikle memur emeklisi için beklentilerin altında bir rakam ortaya çıkabilir.

Memur Ve Memur Emeklisi Maaşı Ocak’ta Ne Kadar Olacak?

Merkez Bankası’nın yüzde 38’lik enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammının yüzde 10,64 olması bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde emekli kök aylıklara uygulanacak zammın ardından maaşlara maksimum yüzde 6,62 oranında zam yapılmış olacak. Bu da maaşların çok düşük oranda arttırılmasına neden olacak. Enflasyon yüzde 38 olursa enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam yüzde 6,62 oranında zam ile ortaya çıkacak yeni tablo şöyle olacak;