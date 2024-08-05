Türkiye’de kiralık evlerde yüzde 25 oranındaki limitin kaldırılmasıyla birlikte yeni oranlar geçerli olmaya başladı. 1 Temmuz 2022 itibariye getirilen sınırın kalkması sonrasında her ay yeni oranlar da belirlenmeye başlandı. TÜİK’in bugün yaptığı açıklama ile Temmuz ayı enflasyonunu duyurulması sonrasında Ağustos 2024 kira zam oranı da belli oldu. Peki, kira yenilemeleri gelenler için Ağustos zam oranı ne kadar oldu? İşte 2024 Ağustos ayı kira artış oranı…

Ağustos 2024 Kira Zam Oranı Ne Oldu?

Ağustos 2024 kira zam oranı yüzde 65,93 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay 65,07 olarak açıklanan zam oranı Ağustos’ta arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Temmuz’da aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 61,78 oldu. Ağustos Ayı örnek kira zammı hesaplaması ise şöyle;