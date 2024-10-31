Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan indirimin ardından yeni zamlar, fiyatlara yansımaya başladı. 31 Ekim itibariyle Türkiye’deki tüm istasyonlarda fiyatlar değişmeye başladı.

Sektör uzmanlarının değerlendirmelerinde ise brent petrol fiyatlarında dalgalanmaların yaşandığı, benzin ve motorin fiyatlarında da bu nedenle değişikliğe gidildiği ifade edildi. Akaryakıt fiyatlarına en son 25 Ekim tarihinde indirim yapılmıştı. Bu indirimde ise motorin litre fiyatlarında 84 kuruş düşüş yaşanmıştı. Benzin için sen son indirim ise 1,87 lira olmuştu.

31 Ekim Akaryakıt Fiyatları

31 Ekim itibariyle yapılan zamlar ve indirimlerin ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,89 TL

Motorin litre fiyatı: 42,74 TL

LPG litre fiyatı: 25.12 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,74 TL

Motorin litre fiyatı: 42,68 TL

LPG litre fiyatı: 24.58 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43,27 TL

Motorin litre fiyatı: 43,26 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İzmir akaryakıt fiyatları