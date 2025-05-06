Akaryakıt Fiyatlarında Çifte İndirim: Otogaz ve Motorine İndirim Geldi

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindirecek gelişmeler yaşanıyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki hareketlilik doğrultusunda, Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. İlk olarak otogaz (LPG) litre fiyatına 1 lira 20 kuruş indirim uygulanırken, motorin grubunda da yarından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 29 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Enerji piyasalarındaki küresel gelişmelerin ardından, akaryakıt fiyatlarına yönelik indirime dair beklentiler güç kazandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre otogazdaki indirim dün gece itibarıyla pompaya yansıdı. Bu gelişmenin hemen ardından motorin fiyatları için de indirim haberi geldi.

Motorin grubundaki indirimin 7 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Böylece son dönemde akaryakıt maliyetlerinde art arda yaşanan artışlara karşı, tüketiciyi bir nebze rahatlatacak iki önemli indirim hayata geçirilmiş oldu.

Şehir Şehir Güncel Akaryakıt Fiyatları

İndirimlerin ardından büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası):

Benzin: 45,20 TL

Motorin: 45,41 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul (Anadolu Yakası):

Benzin: 45,05 TL

Motorin: 45,29 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara:

Benzin: 45,81 TL

Motorin: 46,22 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir: