Türkiye’de artan litre fiyatları nedeniyle tarihin en yüksek seviyelerine çıkan akaryakıt indirim yapılacağı duyuruldu. Son haftalarda arka arkaya zam yapılması nedeniyle artan fiyatlar, şimdi indirim ile biraz düşecek. Araç sahipleri ise benzin ve mazot indiriminin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte 22 Ekim akaryakıta yapılacak indirim miktarı…

22 Ekim Akaryakıt İndirimi Ne Kadar Olacak?

22 Ekim akaryakıt indirimi için benzin ve mazot için farklı olacak. 22 Ekim Salı günü itibariyle benzin litre fiyatında 1.87 TL, mazot litre fiyatında ise 1.65 TL’lik bir indirim yapılacak. Böylece litre fiyatlarında ciddi bir düşüşe gidilmiş olacak. Peki, bugün akaryakıt fiyatları kaç para? İşte büyükşehirlerdeki litre fiyatları

İstanbul

Benzin fiyatı: 44.69 TL

Motorin litre fiyatı: 43.54 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.09 TL

Motorin litre fiyatı: 44.07 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir