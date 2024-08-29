İstanbul’da yapılan taksi zammının hemen ardından bir zam haberi de Ankara’dan geldi. Ankara taksi zammı resmi olarak duyuruldu. Ankara’da yoğun olarak kullanılan taksilerde yeni tarifeye geçiş yapılacak. Peki Ankara taksi zammı sonrasında indi bindi kaç TL oldu? Taksi açılışı kaç para? İşte yeni tarife…

İşte Ankara Taksi Zammı Sonrası Yeni Tarife

Ankara taksi fiyatları 2024 itibariyle ikinci kez zamlandı. En son 19 Ocak’ta zam yapılmıştı. 19 Ocak zammı sonrasında açılış ücreti 20 TL, kilometre ücreti 20 TL ve indi-bindi 75 TL olarak belirlenmişti. Yapılan yeni zamla birlikte bu tarifelerde artışa gidildi. İşte Ankara taksi fiyatları 2024 zamlı tarife;

Taksi açılış ücreti 35 TL

Kilometre ücreti 25 TL

Bindi-indi ücreti 100 TL

Bir saatlik bekleme ücreti 150 TL

Yapılan zamda en çok artış taksi açılış ücretinde yapıldı. Yüzde 40 oranında arttırılan açılış ücreti 20 TL’den 35 TL’ye yükseltildi.

Ankara Taksi Zammı Ne Zaman Başlayacak?

Ankara taksi zammı 30 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.