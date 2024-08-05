Asgari ücrette ara zam yapılmayacağı belirtilse de gelen veriler, uzman isimler tarafından kaçınılmaz ara zam gelecek şeklinde yorumlanıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanda heyecan yaratan bu durum sonrasında yeni bir açıklama SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan geldi. Uzman isim “Asgari ücrette ara zam olacak” diyerek beklentileri arttırdı. İşte o açıklamalar..

“Alım Gücü Düştü Asgari Ücrete Ara Zam Gelebilir”

2024 yılı itibariyle yüzde 49 oranında arttırılan asgari ücrette 7 aylık süreçte 3 bin TL’ye yakın bir erime görüldü. Artan fiyatlar nedeniyle asgari ücret alım gücünün düşmesi, vatandaşların bütçelerine olumsuz yansımaya devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise kulislerde zammın konuşulmaya başlandığı ve 1 Eylül içi zamma gidilebileceğini söyledi. SGK Başuzmanı Karakaş’a göre asgari ücrette 3 bin 500 TL civarında bir ara zam yapılacak.