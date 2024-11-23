Taşıt, konut ve bireysel kredi çeken ya da kredi kartı kullanan kişilerin borçlarını ödeyememesi, yeni bir ekonomik problemin başlamasına neden oldu. Konuyla ilgili yapılan son açıklamalarda artan borçlara rağmen ödeme konusunda sıkıntıların yaşandığı ve kritik eşiğin aşıldığı belirtildi.

BDDK verilerine göre Türkiye’de borç yükü artmaya devam ediyor. Kredi ve kredi kartlarındaki borçların ödenmemesi, vatandaşların ekonomik sorunlarının ne kadar ileri seviyede olduğunu gözler önüne serdi.

Kredilerde Durum Kötüye Gidiyor

Resmi verilere göre kredilerde takibe düşme oranları her geçen ay artıyor. Kasım ayında takibe düşen taşıt kredilerinde yüzde 0,15’ten yüzde 0,31’e artış yaşandı. Kredilerdeki en kritik durum ise ihtiyaç kredilerinde yaşanıyor. Yıl başından bu yana kadar kredi hacminde yüzde 35 oranında artış yaşandı. Bu artışın yanı sıra takibe düşen kredi tutarında sadece 1 haftada yüzde 3,5 oranında artış yaşandı ve 1 milyar 674 milyon TL’ye ulaşıldı.

Kredi kartları ise zirveye ulaştı. Yılın başında 16 milyar TL seviyesindeki takibe düşen borçlar, %202 oranında arttı. Şu anda takibe düşen kredi kartı borcu 48 milyar 484 milyon TL.