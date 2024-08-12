Bursa’da ulaşımında en çok tercih edilen park alanlarından olan BURBAK otoparkları için zam kararı resmiyet kazandı. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının her geçen gün daha derinden hissedildiği Türkiye’de artık araç otoparklarında da yüksek fiyatlar geçerli olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin zamları da arka arkaya duyuruldu. 31 Temmuz 2024’te toplu ulaşıma zam yapılmasının ardından bir zam da BURBAK otoparklarına geldi.

Artan Maliyetler BURBAK Otopark Fiyatlarına Yansıtıldı

Yapılan açıklamada artan maliyetler nedeniyle zam kararının alındığı belirtildi. Yüzde 80 oranında zam yapılan BURBAK otopark fiyatları için yeni tarifeler de paylaşıldı. Açık otoparklarda 25 TL olan ücret 45 TL’ye yükseltildi. Özel otoparklardaki fiyatlar ise 30 TL olarak uygulanıyordu. BURBAK otopark zammı sonrasında bu yerlerde de fiyatlar 55 TL seviyelerine çekildi.

Daha önce alınan kararda yol kenarı açık otopark uygulamasından para alınmayacağı belirtilmişti. Bu kararda bir değişikliğe gidilmezken sadece otopark olarak hizmet veren BURBAK noktalarında yeni zamlı fiyatların geçerli olacağı ifade edildi.