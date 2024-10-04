Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Devlet Hesapları 2023 raporunu paylaştı. Raporda hükümetin 2023 yılında daha fazla harcama yaptığı görüldü. Genel devlet açığının Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya oranı 2022 yılında yüzde 2,1 olarak açıklanmıştı. Yeni raporda ise bu oran yüzde 4,8 olarak açıklandı. Bu nedenle 2023 yılında bir önceki yıla göre daha fazla harcama yapıldı. Raporda harcamaların artmasındaki en önemli etkenin 6 Şubat depremi olduğu belirtildi.

Devlet Hesapları 2023’e Göre Gelir ve Giderleri Arttı

Devlet Hesapları 2023 raporlarına göre hükümetin gelir ve giderlerinde de yüksek oranda artış oldu. Ancak artışlarda giderler yüzde 14,81 oranında fark oluştu. Gelirlerde 91,37 oranında artış elde edilirken giderlerdeki artış yüzde 106,18 olarak kaydedildi.

Rapora göre devletin açığı 2023 yılında 1 trilyon 272 milyar 714 milyon TL oldu. 2023 yılında merkezi devlet ve mahalli idarelerin alt sektörleri tamamen açık verdi. Fazla veren tek alan ise SGK alt sektörleri oldu.

Rapordan öne çıkan detaylar şöyle;