Türkiye’de kulüplerin lig yarışının yanı sıra borsadaki yarışı da devam ediyor. Yatırımcıların yüksek olduğu kulüplerin ekim ayındaki performansı ortaya çıktı. Borsa İstanbul’da işlem gören borsalarda ekim ayının şampiyonu Galatasaray oldu. Ekim ayında yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi olan Galatasaray’ın kazancı ise yüzde 1 olarak kaydedildi. Diğer tüm takımlarda düşüş yaşandı ve yatırımcısı ekim ayını zararla kapattı.

Spor Endeksi Düştü

Borsa İstanbul’daki spor endeksi, geçtiğimiz ay düşüş kaydetti. Borsa genelindeki düşüşle birlikte spor endeksindeki düşüş yüzde 9,9 olarak kaydedildi. Spor hisselerinde ise bu nedenle ekim ayında kayıp yaşandı. Yatırımcılar için olumsuz bir tablonun yer aldığı Borsa İstanbul’da tüm bu değer kaybına rağmen tek yükselen yüzde 1’ik oranıyla Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları oldu.

Galatasaray’ın yükselişinde en önemli etkenlerden birisi ise Onvo Antalyaspor galibiyeti ile 13 maçlık deplasman serisini sürdürmesi, Beşiktaş’ı 2-1 yenmesi oldu.

Geçtiğimiz ay en çok kaybettiren kulüp ise Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Hisselerde yüzde 15,2 oranında değer kaybı görüldü.

Yüzde 11,1 – Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği

Yüzde 12,9 – Fenerbahçe Futbol AŞ

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Fenerbahçe, ekim ayını 9 milyar 719 milyon 836 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Piyasa değerlerine göre sıralamada ise Fenerbahçe’yi 7 milyar 657 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray takip etti. Trabzonspor 7 milyar 200 milyon lira piyasa değeri ve 5 milyar 808 milyon lira piyasa değeriyle Beşiktaş sırada yer aldı.