Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası’nın konut kredisi faizlerini düşürmesi sonrasında gündemde yer alan fahiş zamlara yönelik Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Emlak ilanlarındaki fiyatların değerlendirmesi sonrasında fahiş artış uygulayan emlak işletmeleri bir bir tespit edildi. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda denetimler sıklaştırılırken ihlal yaptığı tespit edilen tüm işletmelere ceza kesildiği açıklandı.

117 Emlak İşletmesine 11 Milyon 700 Bin TL Ceza!

117 emlak işletmesinin ihlal yaptığı tespit edilirken bu işletmelere toplamda 11 milyon 700 bin TL ceza kesildiği açıklandı. Geçtiğimiz günlerde de bir emlak işletmesinin sosyal medyada gündem olan ilanı takibe alınmış ve bu işletmelere 100 bin TL idari para cezası verilmişti. Verilen cezaların sadece Eylül ayında artış yapan işletmeler olduğu belirtilirken her işletmeye 100 bin TL ceza kesildiği belirtildi.

Resmi olarak yapılan açıklamada ise “Ticaret Bakanlığı tarafından, ilan platformlarındaki fiyat değişimleri yakından takip edilmeye devam edilecek olup, kredi faiz oranlarındaki düşüşü fırsata çevirmeye çalışan ve ilan fiyatında fahiş artışa giden emlak işletmelerine gerekli idari cezaların uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.” denildi.