Türkiye’de ekonomik alandaki hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 38’den yüzde 44’e revize etmesiyle birlikte tüm hesaplamalar değişti. Yukarı yönlü değişen enflasyon hedefi, ekonomi için olumsuz bir tablo ortaya çıkarmış olsa da yapılacak maaş zamlarında artış yaşanacak. Memurlar ve emekliler için kritik olan enflasyon berisinde yüzde 6 oranında bir değişim öngörüldü. Bu da maaşlara daha fazla zam yapılmasını sağlayacak.

Bağkur SSK Maaşları 6 Aylık Enflasyonla Zamlanacak

Ocak 2025’te maaş artışı alacak SSK ve Bağkur emeklileri, 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Ancak 3 milyon kişinin yine hiç maaş artışı alamaması gündemde. Öyle ki düşük kalacak enflasyon ortalaması nedeniyle maaşlara zam yapılsa dahi kök maaşı 12 bin 500 TL’yi geçmeyecek milyonlarca kişi var. 3 milyon kişi için hükümet en düşük emekli maaşında düzenleme yapmak zorunda kalacak. Bu düzenleme ile 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor

Kök maaş sorunun çözülmemesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda da emekliler için benzer bir tablo ortaya çıkacak. Yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 10 bin 700 TL’nin altında olan 3 milyon emekli, Ocak 2025’te zam alamayacak. Hükümet tarafından en düşük maaşta değişiklik yapılması halinde bu kişiler zam alabilecek.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan SGK Uzmanı Özgür Erdursun “Emekli maaşına yüzde 17 enflasyon farkı verilirse ve 12.500 TL olan taban aylık tutarı değişmez ise 10.700 TL’nin altında kalan kök aylıklar enflasyon farkı sonrası 12.500 TL olarak devam eder.” diyerek duruma dikkat çekti

Memur ve Memur Emeklisi Ne Kadar Zam Alacak?

Memur ve memur emeklilerine yönelik yapılacak zamlarda ise yüzde 11,25 oranı ön plana çıktı. Son enflasyon verileri kapsamında maaşları üzerinden yüzde 11,25 oranında zam alacak memur ve emeklilerin zamları düşük kalacak.