Ocak 2025 itibariyle milyonlarca memur ve memur emeklisi için zam yapılacak. Asgari ücretin ne kadar olacağı, memur maaşlarına ne kadar artış yapılacağı merak ediliyor. Asgari ücret kısmında belirsizlik bulunsa da memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı enflasyon farklarına bağlı. Yapılan toplu sözleşme sonrasında memur ve memur emeklilerinin ne kadar fark alacağı ve maaş artışı yaşayacağı sözleşme ile sabitlenmiş durumda. Bu nedenle açıklanacak enflasyon rakamları yeni zamlı maaşlar için çok kritik.

OVP’de Enflasyon Beklentisi Yükseltildi

Açıklanan son OVP ile enflasyon beklentisi arttırıldı. 2024 yılı için yüzde 33 olarak açıklanan enflasyon beklentisi revize edildi ve yüzde 41.5’e çekildi. Diğer yıllardaki enflasyon beklentileri ise şöyle oldu; 2025’te 15,2’den 17’5’e, 2026’da 8,5’ten 9,7’ye ve 2027’de yüzde 7 şeklinde tahminler açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin bu beklentiler karşısında ne kadar maaş alacağı da netlik kazandı.

İşte Maaşlara Yapılacak Zam Oranları

Bu rakamların açıklanmasının ardından SSK ve Bağkur emeklisi için zamların yüzde 13,44 oranında olduğu, memur zammının ise yüzde 9,3 olduğu belirtildi. Memur emeklileri için ise oran yüzde 6 olacak. Ancak bu zamlar yapılacak olmasına karşın çoğu emekli maaşı 15 bin TL’nin altında kalacak. Bu nedenle hükümetin en düşük emekli maaşını 15 bin TL’ye çekmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklisi maaşları için tahminler şöyle;