Türkiye’de evde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için devlet tarafından evde bakım maaşı desteği yapılıyor. Her ay düzenli olarak yapılan bu yardımlarda il kapsamında kademeli bir ödeme gerçekleştiriliyor. Bu nedenle de evde bakım maaşının hangi illerde yattığı, hangi illerde yatmadığı da yakından takip ediliyor. Evde bakım maaşı ağustos dönemiyle birlikte gözler yeniden ödemelere çevrilmiş durumda. Üstelik bu sefer artan maaşlar ile birlikte daha fazla ödeme alınacak. Peki, ağustos evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL?

Ağustos 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı?

Ağustos 2024 evde bakım maaşı henüz yatmadı. Ödemeler her ayın 15’i itibariyle başladığından dolayı Ağustos ayında da benzer bir takvim takip edilecek. 15 Ağustos 2024 itibariyle ödemelere başlanacak. Bu tarihten sonra kademeli bir şekilde tüm illerdeki evde bakım maaşı sahiplerine ödemeleri yapılacak. Özellikle yeni başvuru yapan vatandaşlar, Ağustos 2024 evde bakım maaşı alıp almayacağını evde bakım maaşı sorgulama ile öğrenebilir.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama

evde bakım maaşı alıp almayacağını öğrenmek isteyenlerin evde bakım maaşı sorgulaması yapması yeterli. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

e-devlet ekranına giriş yapın.

Hizmet arama bölümüne “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazın.

Açılan ekrandan durumunuzu kontrol edin.

e-devlet kullanım imkanı olmayanlar BAKIYE yazarak 4747’e mesaj göndererek de aynı şekilde sorgulama yapabilir.

2024 Zamlı Evde Bakım Maaşı Kaç Para Oldu?

2024 zamlı evde bakım maaşı 9077,1 TL oldu. Önceki aylarda 7608,77 TL olan maaş, memur katsayısı oranıyla arttırıldı. Yıl sonuna kadar ödemeler 9077 TL üzerinden yapılacak.