Türkiye’de bankalar yeni müşteriler için özel olarak faizsiz kredi ve faizsiz nakit avans kampanyaları düzenliyor. Son dönemlerde çok daha fazla ilgi çeken kampanyalarda artan enflasyon ve rekabet etkisiyle birlikte teklifler yükseltildi. Yeni kampanyalarda rakam 50 bin TL’ye kadar çıktı .3 ya da 6 ayda geri ödeme yapabilecek müşteriler hem banka müşterisi oluyor hem de bankanın sunduğu bu avantajlardan yararlanabiliyor.

Faizsiz Krediler Kolaylık Tanıyor

Faizsiz kredi alarak kısa vadedeki ihtiyaçlarını karşılayan müşteriler için rekabetin etkisiyle birlikte rakamlar gitgide yükseliyor. Özel yeni kampanya kapsamında bankaların üst limiti 50 bin TL oldu. 50 bin TL faizsiz nakit çözümü sunan iki banka TEB ve Enpara oldu.

TEB 25 bin TL’si ihtiyaç kredisi, 25 bin TL’si ise taksitli avans olarak sunduğu faizsiz nakit çözümünde kredide 6 aya varan vade yapılıyor. Enpara ise tek parçada 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi sunuyor. 50 bin TL’lik kredinin 6 ay taksit ile aylık ödemesi ise 8 bin 333 TL oluyor.

TEB ve Enpara’nın kampanyalarının altında kalan diğer bankalardaki teklifler ise şöyle;