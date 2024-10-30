Asgari ücret için Türkiye’de beklentiler yüksek. Bugüne kadar çalışanların beklentileri gündeme gelirken yeni değerlendirmeler iş dünyasından geldi. Yeni asgari ücret için iş dünyasının hesaplamaları gündeme taşındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda açıklanan rakamlar, asgari ücrette beklentilerin çok fazla gerçekleşmeyeceğini ortaya koydu.

İş Dünyası Ne Kadar Asgari Ücret İstiyor?

Hükümetin yüzde 25 oranı üzerinden hesaplamalar yaptığı ortaya çıkarken asgari ücret için yüzde 25 ile 30 oranında bir artışta mutabık kalınması bekleniyor. İş dünyasının asgari ücret için istediği tutar ise 22 bin ile 23 bin TL olarak öne çıktı. Bu kapsamda asgari ücret için maksimum 6 bin TL’lik artış uygun görülüyor.

Ekonomi alanında yapılan tasarruf tedbirleri kapsamında da asgari ücrete çok yüksek bir artışın gelmesi beklenmiyor. Bu nedenle de piyasadaki mevcut oranlar üzerinden zamma gidilmesi bekleniyor.

Muhalefet her ne kadar asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğini söylese de bu kadar yüksek oranda artış beklenmiyor.