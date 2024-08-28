Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, İsrail’den gelen talebi kabul etti. Filistinli vatandaşların yatırımlarına el koyduğunu duyuran Binance, kripto para sektöründe tüm güvenini kaybederken bu durumdan en çok etkilenen Bitcoin oldu. Bitcoin bu karar sonrasında anlık tepki gösterdi ve yüzde 8 değer kaybı yaşadı. 58 bin bandına gerileyen Bitcoin’de bundan sonraki süreçte düşüşün devam etmesi bekleniyor.

İsrail’in Binance Talebi Güven Zedeledi

İsrail hükümetinin Filistinli vatandaşların kripto paralarına el konulmasını talep etmesiyle başlayan süreç devam ediyor. Binance tarafından böyle bir kararın nasıl alınabildiği sorgulanırken İsrail’e yönelik tepkiler de artmaya başladı. Dün 63 bin dolara kadar yükselen ve yeni bir trend yakalayan Bitcoin, bu gelişme sonrasında yeniden geriledi. Yüzde 8’lik ilk kayıp ile 58 bin 200 dolar seviyelerine düşen Bitcoin’de düşüş devam ediyor.

NoOnes’un CEO’su Ray Youssef tarafından paylaşılan bir resmi belgede yer alan ifadeler, tepkilerin daha da artmasına neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri’ne ait belgedeki ifadeler şöyle;

“Savunma Bakanı’nın yetkisi doğrultusunda bu kişilerin kripto para cüzdanlarına el konulmuştur. El koyma kararının gerekçesi, söz konusu cüzdanlarda bulunan kripto paraların bir terör örgütü tarafından transfer edilmesi ve terör suçu işlemek için kullanılmasıdır. İddiaların incelenmesi sonucunda, el koyma kararının geçerli olduğu ve mal varlıklarının müsadere edileceği belirtilmiştir”

Binance Boykot Başladı

Yaşanan olay sonrasında Binance inandırıcı bir açıklama yapamazken dünya genelinde Binance boykot talebi başlatıldı. Binance Soykırım gibi pek çok etiketler ile Türkiye’den de destek gören boykot çağrısı tüm dünyada yayılıyor.