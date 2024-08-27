Türkiye’de kredi faizlerinin yükselmesi sonrasında bu durumdan en çok etkilenen iki sektör emlak ve otomotiv oldu. İki sektörde alım ve satım işlemleri düşüş kaydederken enflasyonun da düşmesiyle birlikte kamu bankalarından yeni kampanya geldi. Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi vererek emlak sektöründe hareketlilik yaşanmasını hedefliyor. Peki hangi bankalar düşük faizli konut kredisi verecek? Şartlar neler?

Düşük Faizli Konut Kredisi Veren Bankalar

Türkiye’de yeni kampanya kapsamında düşük faizli konut kredisi verecek bankalar şöyle;

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

Ziraat Katılım

Vakıf Katılım

Emlak Katılım

Bu bankalara yapılacak başvurular ile birlikte ilk defa ev sahibi olma imkanı elde edilebilecek. Düşük faizler ile uzun vadeli ödeme imkanına sahip olacak kişilerin uygun fiyatlı satışı yapılan bir ev bulması yeterli olacak.

Kamu Bankalarında Düşük Faizli Konut Kredisi Fırsatı

Kamu bankalarının başlattığı düşük faizli konut kredisi kampanyasında faizler yüzde 1,49’a kadar çekilmiş durumda. Türkiye’de Ağustos 2024 itibariyle konut kredisi faizlerinde ortalama rakamlar yüzde 3.6 seviyelerinde. Bu nedenle de yüzde 1.49 oranı ile kredi verecek kamu bankaları yeni alımlar için büyük bir fırsat yaratıyor. 1 milyon TL konut kredisi çeken bir kişinin aylık taksiti 17.900 TL olacak. Normal faiz oranlarına göre 35 bin TL üzeri olan bu kredi tutarı, kampanya kapsamında çok uyguna geliyor. Türkiye’de ortalama kiraların da 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olduğu düşünüldüğünde yeni kampanya binlerce kişiye ev sahibi olma imkanı tanıyacak. düşük faizli konut kredisi şartları ise şöyle;